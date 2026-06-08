La nueva depuradora de Mojácar alcanza el 75% de ejecución tras una inversión de 19 millones de euros

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este lunes las obras de la nueva Estación Depuradora ... de Aguas Residuales (EDAR) de Mojácar, donde ha comprobado que los trabajos alcanzan ya el 75% de ejecución, un año después de la visita realizada a esta misma actuación.

Fernández-Pacheco, que ya visitó la obra hace ahora un año cuando estaba en sus inicios, ha destacado este lunes que esta actuación constituye «una de las principales infraestructuras hidráulicas» que actualmente ejecuta la Junta de Andalucía en la provincia de Almería. Con una inversión superior a los 19 millones de euros permitirá resolver «definitivamente» los problemas históricos de saneamiento y depuración que afectan a los municipios de Mojácar, Garrucha, Turre, Los Gallardos y Bédar.

«Hoy podemos comprobar sobre el terreno que esta obra avanza según los plazos previstos y que ya ha superado el 75% de ejecución. Hace un año visitábamos unos trabajos que comenzaban a tomar forma y hoy vemos una infraestructura muy avanzada que pronto será una realidad para miles de vecinos del Levante almeriense», ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García, ha destacado que son unas obras «muy importantes» para todos los municipios que integran esta agrupación de vertidos. «Es una reivindicación histórica de los municipios de la comarca que, gracias a la Junta de Andalucía, será una realidad muy pronto», ha señalado. Asimismo, ha valorado que la administración autonómica entienda la importancia que tiene tratar correctamente el agua. «En una tierra como la nuestra esto es algo fundamental», ha recalcado.

De igual modo, el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha agradecido al Gobierno andaluz la inversión en esta obra «tan esperada y reivindicada por los municipios hace muchos años» porque la actual depuradora «se había quedado pequeña». «Apostar por esta actuación es apostar por el crecimiento de nuestros municipios de cara al futuro», ha apuntado el primer edil.

La nueva EDAR ha sido diseñada para atender una población equivalente de 53.800 habitantes y tendrá capacidad para tratar más de 25.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales. El proyecto incluye además la construcción de más de 27 kilómetros de conducciones y siete estaciones de bombeo, permitiendo agrupar los vertidos de los cinco municipios en una única instalación moderna y eficiente.

El consejero ha puesto en valor la importancia ambiental de esta actuación, que permitirá mejorar la calidad de las aguas, proteger el litoral y garantizar el cumplimiento de la normativa europea en materia de depuración.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los técnicos, empresas y administraciones implicadas en el desarrollo de una infraestructura que considera «fundamental para el presente y el futuro de una comarca con una enorme relevancia turística y económica para la provincia de Almería».

46 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en la comarca

Fernández-Pacheco ha recordado que la EDAR de Mojácar forma parte del importante esfuerzo inversor que la Junta de Andalucía está realizando en el Levante almeriense donde, actualmente, se están ejecutando o se han finalizado recientemente actuaciones hidráulicas por valor superior a los 46 millones de euros.

Entre ellas destacan la nueva EDAR de Cuevas del Almanzora, la potabilizadora del Almanzora, las actuaciones de depuración en distintas barriadas de Huércal-Overa y el proyecto de restauración y regeneración del río Antas.

«El Gobierno de Juanma Moreno ha situado el agua entre sus principales prioridades. Estamos impulsando obras que llevaban años pendientes y que son esenciales para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, proteger el medio ambiente y reforzar la competitividad de nuestros municipios», ha concluido el consejero.