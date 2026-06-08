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La nueva depuradora de Mojácar alcanza el 75% de ejecución tras una inversión de 19 millones de euros

Fernández-Pacheco subraya que la infraestructura permitirá resolver «definitivamente» los problemas de saneamiento y depuración de cinco municipios del Levante almeriense

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La nueva depuradora de Mojácar alcanza el 75% de ejecución tras una inversión de 19 millones de euros

Marcos Tárraga

Almeria

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este lunes las obras de la nueva Estación Depuradora ... de Aguas Residuales (EDAR) de Mojácar, donde ha comprobado que los trabajos alcanzan ya el 75% de ejecución, un año después de la visita realizada a esta misma actuación.

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La nueva depuradora de Mojácar alcanza el 75% de ejecución tras una inversión de 19 millones de euros

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