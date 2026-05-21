Una nueva propuesta de turismo deportivo y familiar para descubrir el litoral del Levante almeriense

21/05/2026 a las 13:38h.

La Diputación de Almería ha puesto en marcha una nueva iniciativa para potenciar el turismo deportivo y familiar. En concreto, la Institución Provincial ha presentado ... el nuevo encuentro NaturLevante, que se celebrará durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo en diferentes municipios del Levante almeriense.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, durante la presentación ha estado acompañada por alcaldes y concejales de los municipios sede de esta iniciativa, que nace tras el éxito de NaturAlpujarra y que mantiene el objetivo de unir deporte, naturaleza, convivencia y promoción del territorio.

NaturLevante ofertará 78 plazas para participantes a partir de 7 años y propone un fin de semana completo de actividades al aire libre, experiencias náuticas y propuestas de ocio saludable. El programa se desarrollará en enclaves como San Juan de los Terreros, Garrucha, Bédar, Cuevas del Almanzora, Carboneras, Mojácar y Vera, con alojamiento incluido para las familias participantes.

María Luisa Cruz ha explicado que «tras el éxito de NaturAlpujarra, este fin de semana ponemos en marcha NaturLevante, una nueva edición de esta actividad dirigida a todas las familias, que podrán disfrutar de actividades náuticas, al aire libre, senderismo y diferentes modalidades deportivas en varios municipios del Levante almeriense».

En este sentido, la diputada de Deportes ha señalado que la propuesta permitirá «recorrer rincones maravillosos de Carboneras, Pulpí, Mojácar, Bédar, Cuevas del Almanzora, Garrucha o Vera, siempre con el deporte y la vida saludable como hilo conductor».

La diputada ha destacado que esta iniciativa «pone en valor el turismo deportivo en la provincia de Almería y permite que las familias conozcan el Levante almeriense de una forma diferente, disfrutando de su litoral, sus espacios naturales, sus recursos deportivos, su gastronomía y sus alojamientos».

Por último, María Luisa Cruz ha subrayado que el programa incluye actividades como kayak, big paddle surf, multiaventura acuática, senderismo, cable ski, paseo en catamarán y parque acuático, «una combinación pensada para vivir la provincia, hacer deporte y compartir una experiencia en familia».

Programación

Durante la mañana del sábado, los participantes podrán elegir entre cuatro actividades: kayak en San Juan de los Terreros, big paddle surf y multiaventura acuática en Garrucha, Sendero de la Minería en Bédar o cable ski e hinchables en Cuevas del Almanzora. Por la tarde, todos los inscritos participarán en un paseo en catamarán por la Costa de Carboneras, con salida desde el puerto deportivo y parada en Cala de Enmedio.

La jornada del domingo ofrecerá dos opciones: el Sendero La Mena en Mojácar o la entrada al Parque Acuático de Vera, Aquavera. La actividad incluye guías y monitores especializados, seguros, material necesario, alojamiento en régimen de pensión completa, obsequio y desplazamiento desde el hotel hasta la actividad del barco.

La inscripción se realiza a través de la página web todofondo.net. El precio para adultos desde 14 años es de 50 euros, mientras que los niños desde 7 a 13 años es de 30 euros. La edad mínima de participación es de 7 años.

El objetivo de NaturLevante es promocionar el territorio de la provincia de Almería, especialmente el litoral del Levante, a través de una experiencia deportiva y familiar que contribuya también a dar visibilidad a la gastronomía, los alojamientos y los recursos turísticos de la comarca.