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Una nueva propuesta de turismo deportivo y familiar para descubrir el litoral del Levante almeriense

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, presenta NaturLevante que se celebra este fin de semana y combina un programa de actividades náuticas, senderismo, multiaventura, alojamiento y gastronomía en el Levante Almeriense

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Una nueva propuesta de turismo deportivo y familiar para descubrir el litoral del Levante almeriense

La Diputación de Almería ha puesto en marcha una nueva iniciativa para potenciar el turismo deportivo y familiar. En concreto, la Institución Provincial ha presentado ... el nuevo encuentro NaturLevante, que se celebrará durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo en diferentes municipios del Levante almeriense.

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