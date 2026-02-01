La obra 'Angustias' del artista onubense Diego Sánchez, anunciará la Semana Santa de Vera 2026

La noche del sábado se presentó en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera el cartel anunciador de la Semana Santa veratense ... 2026, obra del artista de Palma del Condado, Diego Sánchez, que ha obtenido los 500 euros del premio tras resultar ganador del concurso puesto en marcha por el consistorio de la localidad. El artista ya fue ganador del concurso de carteles en el año 2024, por lo que una obra suya vuelve a ser el cartel anunciador de la Semana Santa veratense.

El alcalde de Vera, Alfonso García, acompañado del autor de la obra, por el párroco Don Jesús Martín Gómez, la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, María Dolores Sánchez Molina, y la concejal de Festejos, Antonia Marín, fueron los encargados de descubrir la sobrecogedora imagen de Stma. Virgen de las Angustias, que este año anunciará la Semana Santa veratense.

La obra es un óleo sobre tabla que representa la imagen de la Patrona y Alcaldesa Honoraria y Perpetua de todos los veratenses, primera imagen mariana coronada de la provincia de Almería, que este año celebra el centenario de su coronación canónica. Se trata de una de las imágenes más antiguas y de mayor devoción tanto de la ciudad como de toda la comarca.

Realizada entre 1680 y 1685, la imagen constituye una auténtica joya del Barroco. Aunque de autor desconocido, los expertos la vinculan estrechamente con la familia «de Mora».

Según explicó durante la presentación el propio artista Diego Sánchez, «La obra «Angustias» tiene como protagonista principal a la Virgen de las Angustias, titular de la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias y patrona de la Ciudad de Vera. Se trata de un óleo sobre tabla, resuelto con pinceladas sueltas y colores vibrantes y saturados, esto es influencia directa del impresionismo, donde la luz es la obsesión primordial del artista. El encuadre se centra solo en la mitad derecha del rostro de la Santísima Virgen y el foco de atención es su mirada y su llanto, pura catequesis de la Semana Santa veratense, que sobrecoge e invita al espectador a reflexionar sobre el dolor de la Madre ante la muerte de su Hijo el Viernes Santo».

El artista onubense quiso resaltar en su explicación que «el estudio de la luz en la mirada y el rostro de la dolorosa no es pura casualidad, en su mirada hay dolor, pero también hay esperanza, es la luz en la oscuridad, es la certeza de que la muerte no es el final».

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, ha puesto en valor el gran trabajo de las Hermandades y Cofradías veratenses «para que la Semana Santa de Vera se haya convertido por méritos propios en una de las más importantes de la provincia de Almería, con procesiones que llenan cada jornada las calles de Vera de fervor, y particularidades y tradiciones tan nuestras como la Subida de Jesús o el Pregón del Judío, que hacen de nuestra Semana Santa un evento único y del más alto nivel». Según el regidor veratense «se trata de un trabajo acompañado desde el consistorio con recursos e inversión y el incremento de las subvenciones a las Hermandades y Cofradías que ayudan y favorecen a engrandecer nuestra Semana Santa».

García Ramos señaló durante la presentación que «nuestra Semana Santa es un importantísimo atractivo turístico, ya que son muchos los visitantes que se acercan a Vera por estas fechas atraídos por la riqueza cultural y patrimonial de nuestros pasos y procesiones. Contamos con algunas de las imágenes más antiguas de la provincia, como es el caso de nuestra querida Virgen de las Angustias, que este año celebra el centenario de su coronación canónica. El cartel que hoy presentamos es un merecido homenaje a nuestra Santa Madre y Protectora de todos los veratenses».