La obra 'Angustias' del artista onubense Diego Sánchez, anunciará la Semana Santa de Vera 2026

El cartel ganador del concurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vera se basa en una sobrecogedora imagen de la Virgen de las Angustias, Patrona y Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Vera

Marcos Tárraga

Almería

Domingo, 1 de febrero 2026, 14:12

La noche del sábado se presentó en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera el cartel anunciador de la Semana Santa veratense ... 2026, obra del artista de Palma del Condado, Diego Sánchez, que ha obtenido los 500 euros del premio tras resultar ganador del concurso puesto en marcha por el consistorio de la localidad. El artista ya fue ganador del concurso de carteles en el año 2024, por lo que una obra suya vuelve a ser el cartel anunciador de la Semana Santa veratense.

