Las playas de Villaricos, cerradas al baño por la llegada del peligroso 'dragón azul' La prohibición se extiende a las playas de Cala Verde, el Playazo y Cala Siret, donde desde este lunes hay bandera roja

E. P. Almería Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:05

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de su servicio de Protección Civil, ha decidido cerrar al baño la franja costera de Villaricos tras la detección de ejemplares de dragón azul --'Glaucus atlanticus'-- debido a la peligrosidad de sus picaduras.

En concreto, la prohibición del baño se extiende a las playas de Cala Verde, el Playazo y Cala Siret, donde desde este lunes hay bandera roja, según han compartido a través de sus redes. La presencia de ejemplares fue comunicada en la noche de este domingo a través de los servicios de emergencia.

El Consistorio ha recordado que estos pequeños moluscos son «venenosos» y, por ello, el Consistorio ha activado el protocolo de seguridad, que incluye la prohibición del baño y la vigilancia preventiva para descartar la presencia de más individuos.

En el resto de playas de Cuevas del Almanzora ondeará bandera amarilla en prevención por la posible presencia de más ejemplares. Así, se ha pedido a los bañistas que en caso de detectarlo en el agua se avise al 112.

Las autoridades municipales han pedido, de manera preventiva, no tocar ni manipular ejemplares «bajo ningún concepto, ni siquiera con guantes» así como «mantener la calma» en caso de picaduras, que no deben lavarse con agua dulce. Asimismo, deben retirarse los restos con unas pinzas y aplicar frío en la zona afectada.