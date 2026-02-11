El PP denuncia el «grave deterioro» de la A-7 a su paso por el Levante almeriense y exige «actuaciones urgentes» al Gobierno

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha denunciado hoy el «grave deterioro» que presenta la autovía A-7 a su ... paso por el Levante almeriense, una infraestructura fundamental para la conexión por carretera entre Andalucía y la Región de Murcia que, según ha advertido, sufre «un claro abandono por parte del Gobierno de España».

Martínez Labella ha señalado que el deterioro del firme en tramos como Los Gallardos, Antas y Vera supone un riesgo evidente para la seguridad vial de los miles de conductores que utilizan a diario esta vía.

«Estamos ante un patrón que ya conocemos demasiado bien: falta de mantenimiento, ausencia de inversión y abandono de las infraestructuras del Estado en la provincia de Almería», ha afirmado.

La diputada del PP ha advertido que esta dejadez recuerda a lo ocurrido con el ferrocarril, donde la falta de inversiones y de mantenimiento ha tenido consecuencias «gravísimas e irreversibles» y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que este mismo abandono se haya trasladado también a las carreteras.

Ante esta situación, Ana Martínez Labella ha anunciado que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre el estado de la A-7 para exigir explicaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En concreto, ha reclamado conocer cuánto se invierte realmente en el mantenimiento de la autovía, qué actuaciones se están llevando a cabo y cuántos accidentes e incidencias se han producido en los últimos cinco años en este tramo.

La diputada del PP ha solicitado también información detallada sobre el presupuesto previsto para 2026, así como si el Ministerio es consciente del estado actual de la A-7 y de la peligrosidad que presenta para los usuarios.

Martínez Labella quiere conocer además con qué medios humanos y materiales cuenta el Ministerio para la inspección y supervisión periódica de la autovía y con qué frecuencia se realizan estas revisiones.

«Almería no puede seguir pagando las consecuencias del abandono del Gobierno de España. Exigimos inversiones inmediatas, un mantenimiento continuo y responsabilidad política porque cuando no se mantienen las infraestructuras, las consecuencias pueden ser terribles y, lo que es peor, irreversibles», ha finalizado.