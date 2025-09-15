El primer milagro del Papa León XIV: beatifican en Huércal-Overa al Cura Valera La ceremonia se celebrará el 7 de febrero de 2026 en Huércal-Overa y estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, enviado del Pontífice

David Roth Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La Diócesis de Almería ha confirmado el primer milagro del Papa León XIV. El Pontífice ha autorizado la celebración del rito de beatificación del Venerable Salvador Valera Parra, conocido popularmente como el Cura Valera. El acto tendrá lugar el sábado 7 de febrero de 2026, en Huércal-Overa, su localidad natal, y estará presidido por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, quien acudirá como representante del Santo Padre.

El sacerdote huercalense dedicó casi medio siglo a su ministerio, de los cuales cuarenta años ejerció como párroco en su pueblo, entregado a la atención espiritual de sus feligreses. En reconocimiento a su vida ejemplar y al milagro atribuido a su intercesión, la Iglesia universal lo elevará a los altares.

La ceremonia se celebrará en el Espacio Municipal de Usos Múltiples de Huércal-Overa, un recinto de 2.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento, que permitirá acoger a los numerosos fieles y peregrinos que se esperan para la ocasión.

El programa incluye también una Vigilia de oración el viernes 6 de febrero, como preparación al gran acontecimiento, y una Misa de acción de gracias el domingo 8, presidida por el obispo de Almería, Mons. Antonio Gómez Cantero. Esta última coincidirá con la tradicional «Noche de las lumbres», una celebración que desde hace tres siglos recuerda el traslado del Santísimo Sacramento a la actual iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y que el propio Cura Valera solía celebrar en su ministerio.

En un mensaje dirigido a toda la diócesis, Mons. Gómez Cantero expresó su satisfacción y animó a participar en este momento histórico:

«Tengo una gran alegría para todos vosotros. El día 7 de febrero de 2026, en Huércal-Overa, a las 11 del mediodía, van a beatificar al Cura Valera. Es el primer milagro aprobado por el Papa León XIV. Es una invitación a todos a rezar, a participar y a estar alegres, a toda la diócesis de Almería y también a nuestra diócesis hermana de Cartagena, a la que perteneció el Cura Valera. Una invitación a vivir la santidad y a compartir el gran celo apostólico que él tuvo».

Además, la diócesis ha anunciado que en los próximos meses se pondrán en marcha distintas iniciativas de preparación espiritual, cuyos detalles se difundirán en las webs www.curavalera.com y www.diocesisalmeria.org