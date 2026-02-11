A prisión por robar dos veces en casa de un anciano de 74 años en Huércal-Overa

La Guardia Civil ha detenido en Huércal-Overa a un hombre acusado de robar en dos ocasiones en la vivienda de un anciano de 74 ... años, ingresando en prisión por reiteración delictiva, antecedentes por delitos contra el patrimonio y por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Los hechos se produjeron el pasado 5 de diciembre, cuando accedió de madrugada a la vivienda tras saltar una tapia de aproximadamente 2,5 metros de altura y entró en el domicilio por la puerta de la cocina.

En el interior sustrajo diversos efectos, entre ellos una tarjeta bancaria, que utilizó para realizar cuatro extracciones en un cajero automático de la localidad y obtener un botín de 600 euros, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

Las investigaciones permitieron constatar que no actuaba por primera vez. El mismo individuo ya había perpetrado un robo de idénticas características el pasado 2 de mayo, en la misma vivienda y contra la misma víctima. Por estos hechos fue detenido, puesto a disposición judicial y se le impuso una orden de alejamiento respecto de la víctima.

En esta ocasión, agentes del Puesto Principal de Huércal-Overa procedieron nuevamente a su detención. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial ha decretado directamente su ingreso en prisión.

El Instituto Armado recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física ni la vida para defender bienes materiales. Recomienda mantener la calma ante este tipo de situaciones y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Prevención y seguridad

Esta operación se enmarca en el Plan Integral de Lucha contra la Delincuencia, centrado en la investigación, resolución y prevención de los delitos cometidos contra el patrimonio en la comarca almeriense del Valle del Almanzora.

Además, estas actuaciones se integran en la estrategia de la Guardia Civil en el marco del Plan Mayor Seguridad, que pretende difundir y sensibilizar al colectivo de personas de mayor edad sobre problemáticas específicas.

El plan consiste en la activación de una serie de medidas para mejorar la información que reciben tanto las personas mayores como su entorno en relación con los riesgos de seguridad que les afectan, así como sobre los medios que la sociedad pone a su disposición para su protección, entre ellos la especial sensibilidad en la recogida de denuncias por estos hechos delictivos.

Asimismo, la Guardia Civil mantiene activa su labor preventiva a través de diversas actividades que desarrolla e imparte en diferentes centros oficiales de la provincia de Almería, incluidas las localidades de la comarca del Valle del Almanzora.

En este sentido, recientemente se han llevado a cabo charlas informativas en esta comarca y está previsto que continúen en próximas fechas. Estas jornadas, impartidas por agentes especializados, están orientadas a reforzar la seguridad de las personas mayores y a prevenir los delitos que con mayor frecuencia afectan a las personas especialmente vulnerables.