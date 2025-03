El PSOE denuncia el «maltrato» de la Junta por dejar a Carboneras sin ayudas tras el cierre de su central térmica

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 26 de marzo 2025, 14:23 Comenta Compartir

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha acusado al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla de «maltratar» a Carboneras al privarle de un plan específico de incentivos en el marco de la transición justa tras el desmantelamiento de la central térmica de esta localidad. En este sentido, ha recordado que la Junta del PP ha recibido unos 160 millones de euros para generar nuevos empleos y riqueza que compensen los que se pierden con el desmantelamiento de las centrales térmicas de carbón, tanto de Carboneras, como de Los Barrios (Cádiz) y Espiel (Córdoba).

«Con los fondos de transición justa, el Ejecutivo de Moreno Bonilla está tratando a Carboneras de manera absolutamente injusta al no haber diseñado un proyecto específico de incentivos» exclusivamente para este municipio del Levante almeriense, ha lamentado el diputado andaluz en la Comisión de Industria del Parlamento. Al contrario, según Sánchez Teruel, en el último pleno el PP abordó los incentivos por valor de más de 10 millones de euros para un proyecto específico para el campo de Gibraltar, donde se encontraba la central desmantelada en los Barrios; y hace un mes que el consejero presentó los incentivos de transición justa por más de 15, 3 millones de euros para un proyecto específico para el desarrollo industrial sostenible del valle del Guadiato de Córdoba. Carboneras es la única que no tiene noticias porque no se lo han hecho.

Ante esta situación, Sánchez Teruel ha pedido al consejero que ponga «freno a este atropello político» del Gobierno de Juanma Moreno a Carboneras; un municipio, ha dicho, que al desmantelar su central de carbón «ha propiciado la llegada de cerca de 60 millones de euros a la provincia de Almería» pero al que «no se le diseña un proyecto específico, a diferencia de lo que se hace en Córdoba o Cádiz».

Asimismo, el parlamentario socialista ha pedido al consejero que diseñe un proyecto específico de incentivos con esos fondos o con fondos propios «de la mano de su corporación local y de los emprendedores del municipio» y ha advertido que no hacerlo «sería un gravísimo error y un palo histórico del Gobierno de Moreno Bonilla y del Partido Popular a Carboneras».