Pulpí inaugura el nuevo Complejo Deportivo San Miguel con una inversión de más de un millón de euros

Pulpí está de enhorabuena con la inauguración del Complejo Deportivo San Miguel, una moderna infraestructura que mejora y amplía la oferta deportiva local y con ... la que se fomenta la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre toda la población, de forma especial entre los más pequeños. El acto de inauguración contó con la asistencia de cientos de vecinos y jóvenes en edad escolar que empezaron a disfrutar del complejo desde que ha abierto sus puertas.

Las actuaciones realizadas en el Complejo Deportivo San Miguel han supuesto una inversión total de más de un millón de euros, cofinanciados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con fondos propios del consistorio, que han permitido transformar y modernizar este espacio deportivo con numerosas mejoras y la optimización de instalaciones que fomentan el turismo deportivo sostenible.

Entre las principales actuaciones destaca la adecuación y mejora de las pistas deportivas, con la renovación de la pavimentación y la adaptación de los espacios a nuevos usos deportivos. En este sentido, se han incorporado tres pistas de pádel trasladadas desde el parque periurbano, una nueva pista de pickleball, además de la instalación de un nuevo campo de césped artificial para fútbol 5, una multipista deportiva, así como la rehabilitación de la pista de tenis y de frontón.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha puesto de relieve la importancia de la colaboración institucional para el crecimiento de Pulpí «con estas nuevas instalaciones más modernas, accesibles y sostenibles, preparadas para que niños, jóvenes y familias puedan practicar deporte en las mejores condiciones», y ha recordado algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento emprende de forma conjunta con la Diputación para mejorar servicios e infraestructuras y ha concluido al afirmar que «desde la Diputación vamos a seguir caminando al lado de Pulpí para que continúe creciendo y ofreciendo calidad de vida a sus vecinos».

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Pedro García, ha mostrado su orgullo por estas nuevas instalaciones, «pensadas en el disfrute de todos los pulpileños y que vienen a sumarse al gran impulso que vive el deporte en Pulpí, que además supone una inversión en salud, convivencia y oportunidades para que los jóvenes y los clubes deportivos dispongan de instalaciones de primer nivel», además de añadir que el nuevo complejo «permitirá seguir atrayendo competiciones y eventos deportivos al municipio».

El edil de Deportes, Juan Antonio Navarro, ha remarcado que «este complejo deportivo representa mucho más que un conjunto de instalaciones; es un espacio pensado para fomentar el deporte, la convivencia y el ocio saludable en nuestro municipio».

El proyecto también ha contemplado la mejora de accesos y aparcamientos, reorganizando los espacios entre las pistas deportivas mediante la eliminación de elementos en desuso o deteriorados y adaptando el conjunto a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Asimismo, se ha habilitado una nueva zona de aparcamiento en el espacio común del complejo, destinada a facilitar el apoyo logístico y el acceso de servicios de emergencia durante la celebración de eventos deportivos, así como para las labores de mantenimiento del recinto.

Entre las actuaciones más destacadas figura también la instalación de una pérgola fotovoltaica, que servirá de apoyo a las diferentes actividades sociales y deportivas que se desarrollen en el complejo.

El proyecto ha incluido además la creación de un nuevo acceso próximo al gimnasio municipal, que conectará las instalaciones deportivas interiores con otros equipamientos situados en el entorno urbano, como el campo de fútbol 7, la zona de vóley y tenis playa y el pabellón deportivo «La Legua».

Mejora integral de instalaciones y servicios

Dentro del complejo también se han realizado mejoras en los accesos del gimnasio municipal y la rehabilitación integral de los vestuarios, adaptándolos a criterios de accesibilidad y a las necesidades actuales del conjunto deportivo.

En el ámbito tecnológico, se ha desarrollado una nueva web y aplicaciones móviles destinadas a la promoción de eventos deportivos, la venta de entradas y la inscripción en competiciones. Además, se ha implantado un sistema digital de reservas de instalaciones deportivas, gestión de usuarios y control de accesos, tanto para reservas gratuitas como de pago.

El complejo contará igualmente con una plataforma digital con pantallas informativas para la promoción de eventos, así como con un nuevo videomarcador para el campo de fútbol 11.

Las actuaciones han incluido también la renovación de las instalaciones de agua, saneamiento y sistemas térmicos, junto con la mejora de la iluminación en todo el recinto y la instalación de placas solares fotovoltaicas y de agua caliente sanitaria en los diferentes edificios, con el objetivo de favorecer la eficiencia energética del complejo; así como, dos puntos de recarga para vehículos eléctricos en la entrada del complejo.

Como parte del compromiso con la sostenibilidad, se han instalado dos tanques de 11.000 litros para la recogida de aguas pluviales, que permitirán abastecer el riego del nuevo campo de fútbol y de las zonas ajardinadas.

Por último, el recinto deportivo dispone ahora de zona wifi, facilitando la conectividad durante la celebración de eventos y actividades deportivas.

Con esta inauguración, el Ayuntamiento de Pulpí refuerza su apuesta por el deporte, dotando al municipio de unas instalaciones modernas, accesibles y sostenibles que consolidan al Complejo Deportivo San Miguel como uno de los principales espacios deportivos del municipio.