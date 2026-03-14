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Polideportivo Municipal . I.

Pulpí inaugura el nuevo Complejo Deportivo San Miguel con una inversión de más de un millón de euros

El nuevo espacio es una moderna infraestructura destinada a ampliar y mejorar la oferta deportiva local y fomentar la práctica del deporte entre vecinos de todas las edades

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 14 de marzo 2026, 13:31

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Pulpí está de enhorabuena con la inauguración del Complejo Deportivo San Miguel, una moderna infraestructura que mejora y amplía la oferta deportiva local y con ... la que se fomenta la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre toda la población, de forma especial entre los más pequeños. El acto de inauguración contó con la asistencia de cientos de vecinos y jóvenes en edad escolar que empezaron a disfrutar del complejo desde que ha abierto sus puertas.

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