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Recuperan el Pendón de Vera tras una restauración de cinco meses

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha tutelado el proceso en el taller de tejidos de Sevilla, donde se han hallado numerosos elementos originales ocultos bajo intervenciones anteriores

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Imagen del Penón de Vera tras ser restaurado
Imagen del Penón de Vera tras ser restaurado. (R. I.)

Marcos Tárraga

Almería

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), centro dependiente la Consejería de Cultura y Deporte, ha finalizado la restauración del Pendón de Vera, tras un ... proceso de intervención llevado a cabo en el taller de tejidos, ubicado en el Monasterio de la Cartuja, durante un periodo de cinco meses.

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