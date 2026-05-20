Recuperan el Pendón de Vera tras una restauración de cinco meses

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), centro dependiente la Consejería de Cultura y Deporte, ha finalizado la restauración del Pendón de Vera, tras un ... proceso de intervención llevado a cabo en el taller de tejidos, ubicado en el Monasterio de la Cartuja, durante un periodo de cinco meses.

El equipo técnico del Instituto ha logrado conservar y estabilizar la obra, que podrá lucir con todo su esplendor tras estos trabajos. Con esta actuación se recupera una de las piezas textiles más singulares del municipio almeriense, de gran valor histórico-artístico y seña de su identidad cultural. Desde un punto de vista histórico, cabe recordar que los pendones tenían unas funciones representativas, corporativas e identitarias de la localidad a la que pertenecían. Desde la Edad Media eran concedidos por el rey.

Entre los aspectos más destacados de la restauración se encuentran la recuperación de numerosos elementos originales ocultos bajo intervenciones anteriores y la reconstrucción de emblemas heráldicos y águilas bicéfalas que decoran el Pendón.

En su estado inicial, el bien presentaba un avanzado deterioro debido al paso del tiempo, la fragilidad de los materiales y múltiples intervenciones antiguas que habían alterado considerablemente su forma y estructura original.

Los trabajos de conservación han incluido estudios técnicos, desmontaje de añadidos en intervenciones anteriores, limpieza superficial, alineación de fibras, reconstrucción de fragmentos, consolidación textil y encapsulado protector. Todo el proceso se ha llevado a cabo siguiendo criterios internacionales de conservación-restauración del patrimonio cultural, priorizando la mínima intervención y la preservación de la autenticidad histórica.

El estandarte histórico de Vera, propiedad del Ayuntamiento, fue elaborado en damasco de seda, decorado con pinturas heráldicas en ambas caras. Es posible establecer su datación a partir del siglo XVIII, ya que su escudo central corresponde a Felipe V. Las armas del rey aparecen flanqueadas en sus laterales por escudos de la ciudad, que son orlados por motivos de águilas bicéfalas.