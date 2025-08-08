Salud detecta circulación del virus del Nilo en mosquitos en Zurgena, Pulpí y Mojácar Las administraciones locales deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante la alerta

Europa Press Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 21:40

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha detectado circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) en mosquitos 'Culex pipiens' en las trampas situadas en los municipios almerienses de Zurgena, Pulpí y Mojácar.

De esta forma, Zurgena se mantendrá durante otras cuatro semanas en alerta, situación a la que se suman Pulpi y Mojácar, que se declaran desde este viernes en área de alerta. Además, se ha decretado la elevación del nivel de riesgo de medio a alto de los municipios una vez finalice este periodo, según ha indicado la Junta en una nota.

Salud y Consumo ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del VNO los resultados de los análisis realizados a tres lotes de mosquitos capturados en trampas situadas en los municipios almerienses.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, y al considerar las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido en el vigente programa de vigilancia y control integral de vectores de la fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado mantener al municipio de Zurgena en área en alerta. Asimismo, ha decretado pasar a área en alerta los municipios de Pulpí y Mojácar durante cuatro semanas seguidas, sin que se evidencie nueva circulación del VNO.

La consejería ha trasladado la información y la decisión adoptada a la Diputación de Almería y a los ayuntamientos de los tres municipios, con los que se mantendrá reuniones en los próximos días.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que durante un periodo equivalente no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias entomológica, animal y humana en la zona.

También implica activar las acciones de promoción y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al virus.

Por su parte, las administraciones locales deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que las áreas estén en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del VNO, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración, la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995.

Asimismo, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.

Actualmente, han reportado casos humanos desde inicio de esta temporada hasta final julio Bulgaria, Francia, Grecia, Italia y Rumanía con un total de 96 casos declarados.