Salvemos Mojácar exige la paralización inmediata de la Variante Costera por riesgo ambiental

La asociación presenta un informe pericial de más de cien páginas que denuncia graves irregularidades en la autorización ambiental y alerta sobre daños irreparables en hábitats y fauna protegida.

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 2 de marzo 2026, 18:45

Comenta

La asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha solicitado este 2 de marzo la paralización cautelar de las obras de la Variante Costera de ... Mojácar, que después de permanecer más de un año detenidas por supuestos litigios sobre expropiaciones, se han reanudado con el objetivo de finalizar antes de Semana Santa. La petición se enmarca dentro del recurso contencioso-administrativo en curso contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, un litigio que actualmente está pendiente solo de conclusiones y sentencia.

