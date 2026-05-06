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Seis empresas optan a la rehabilitación del Casino de Huércal-Overa

El contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,2 millones de euros, es una pieza central en la estrategia municipal para revitalizar el casco histórico

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Seis empresas optan a la rehabilitación del Casino de Huércal-Overa

El proyecto de rehabilitación y ampliación del histórico edificio del Casino de Huércal-Overa ha superado otro paso más con la visita técnica de las ... empresas interesadas en su ejecución. Un total de seis se han desplazado hasta el municipio para conocer sobre el terreno las particularidades del inmueble, acompañadas por los técnicos municipales del Ayuntamiento.

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