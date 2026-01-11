Muere un corredor en la línea de meta de la carrera solidaria de la Geoda de Pulpí

El municipio de Pulpí se encuentra de luto tras el fallecimiento de un vecino durante la mañana de este domingo mientras se celebraba la carrera ... solidaria de la Geoda de Pulpí. El Ayuntamiento ha expresado públicamente su profundo pesar por el suceso y ha decretado un día de luto oficial en señal de respeto.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a este periódico, sobre las 9:30 horas Protección Civil de Cuevas del Almanzora alertó de la suspensión de la prueba deportiva tras el colapso de uno de los corredores al llegar a la línea de meta. El deportista cayó desplomado y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, aunque finalmente solo se pudo confirmar su fallecimiento.

A raíz del trágico suceso, el Ayuntamiento decidió suspender la carrera, así como todos los actos previstos posteriormente, y decretar un día de luto oficial. Durante este periodo, las banderas del consistorio ondean a media asta.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Consistorio trasladó su más sentido pésame a la familia y amistades del fallecido, así como al C.D. MTB y Trail Pulpí y a toda la comunidad deportiva del municipio, profundamente consternada por la pérdida.

«Pulpí hoy guarda silencio», concluye el mensaje institucional, en un sentir que comparte un pueblo conmocionado por un suceso que ha empañado una jornada que debía ser de convivencia, deporte y solidaridad.