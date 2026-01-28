Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El temporal derrumba un tramo de la AL-7107, en Cuevas del Almanzora

Protección Civil ha emitido un aviso alertando del peligro y solicitando a los conductores máxima prudencia

David Roth

Almería

Miércoles, 28 de enero 2026, 11:07

Comenta

Los efectos de la borrasca Kristin, que mantiene a Almería en alerta roja en la comarca de Los Vélez y el Valle del Almanzora, con ... rachas de viento que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora, así como en nivel naranja en el resto de la provincia, comienzan a dejarse notar en distintos puntos del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llamamiento a la población para evitar desplazamientos y zonas inundables en Granada durante las próximas horas
  2. 2 El consejo de un fontanero para que la bombona de butano dure más en invierno
  3. 3 Las horas críticas por viento y lluvia para el miércoles en estos municipios de Granada
  4. 4 Momentos de tensión en los Salesianos: cae un gran árbol frente al colegio
  5. 5 La borrasca se ceba con las localidades de la Costa
  6. 6 Kristin deja decenas de árboles caídos por el viento y vías inundadas en la provincia
  7. 7 Aviso urgente de CaixaBank a sus clientes: «Nunca te pediremos que instales una nueva app diferente»
  8. 8 Varias carreteras de la provincia de Granada afectadas por el temporal
  9. 9 Complicaciones en la circulación en la entrada a la Ronda Sur tras chocar un coche contra el quitamiedos
  10. 10 Tiene un accidente en la A-44 y la Guardia Civil la pilla arrojando dos bolsas con 53 kilos de marihuana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El temporal derrumba un tramo de la AL-7107, en Cuevas del Almanzora

El temporal derrumba un tramo de la AL-7107, en Cuevas del Almanzora