El temporal derrumba un tramo de la AL-7107, en Cuevas del Almanzora

Los efectos de la borrasca Kristin, que mantiene a Almería en alerta roja en la comarca de Los Vélez y el Valle del Almanzora, con ... rachas de viento que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora, así como en nivel naranja en el resto de la provincia, comienzan a dejarse notar en distintos puntos del territorio.

Uno de los incidentes más destacados se ha producido en la carretera AL-7107, en el término municipal de Cuevas del Almanzora, donde el fuerte temporal ha provocado el grave deterioro de la calzada, con un aparente derrumbe parcial que ha obligado a extremar la precaución al circular por la vía. Protección Civil ha emitido un aviso alertando del peligro y solicitando a los conductores máxima prudencia.

Desde el Ayuntamiento se ha contactado con la Diputación de Almería, que ha informado de que en breve se acometerán las obras de reparación necesarias para garantizar la seguridad en este tramo. Mientras tanto, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a la evolución del temporal y a los avisos oficiales.