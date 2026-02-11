Toni Nadal inaugura los 'Future Talks' de Vera en un foro sobre el futuro de las pequeñas ciudades

Vera acogerá este jueves, 12 de febrero, la inauguración del ciclo de charlas y encuentros empresariales 'Vera Future Talks: cómo las pequeñas ciudades se adaptan ... a los grandes cambios', una iniciativa que nace con el objetivo de generar reflexión y debate en torno al desarrollo económico y social de la provincia de Almería.

El acto se celebrará en el Auditorio Ciudad de Vera y dará comienzo a las 19:30 horas, aunque la atención a medios está prevista a partir de las 19:15 horas en el photocall de entrada.

La sesión inaugural correrá a cargo de Toni Nadal, reconocido referente en liderazgo, cultura del esfuerzo y mentalidad competitiva, quien ofrecerá la conferencia titulada 'El futuro no se construye esperando que las cosas cambien, sino trabajando cada día para que cambien'.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, y la diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, asistirán al acto y atenderán a los medios antes del inicio del evento. Por su parte, Toni Nadal comparecerá ante la prensa desde la zona de camerinos.

Un referente internacional del liderazgo

Toni Nadal es una de las figuras más influyentes del deporte español en las últimas décadas. Inició su trayectoria como entrenador en el Club de Tenis Manacor, del que llegó a ser director, y durante 27 años fue el entrenador del tenista profesional Rafa Nadal, contribuyendo a forjar una de las carreras más exitosas en la historia del tenis mundial. Actualmente es embajador de la Rafa Nadal Academy.

Bajo su dirección técnica, Rafa Nadal conquistó 74 títulos, entre ellos 16 torneos de Grand Slam (10 Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Open de Australia), además de cuatro Copas Davis y dos medallas en Juegos Olímpicos.

Más allá de los éxitos deportivos, Toni Nadal ha defendido siempre que la formación integral del deportista debe sustentarse en tres pilares: el trabajo técnico, la formación del carácter y la educación en valores. «El fracaso no es no llegar. El fracaso es no dar lo máximo», es una de las máximas que resumen su filosofía.