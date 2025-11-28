Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El TSJA ordena a Carboneras «culminar» la revisión de licencia del Algarrobico ante sus «meras excusas»

La Sala de lo Contencioso-administrativo da un plazo de diez días al Ayuntamiento para que remita al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) el expediente

E. P.

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:57

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado al Ayuntamiento de Carboneras a «tramitar» y «culminar» de una vez el expediente iniciado el ... pasado mes de julio para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico ante las «meras excusas» dadas desde el Consistorio para tratar de justificar «el incumplimiento de lo acordado».

