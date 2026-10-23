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Vera acoge la final de 'Emprende y Despega Almería 2026' con 17 emprendedores y jóvenes promesas

La jornada ha incluido una charla inspiradora de Santiaga Sánchez Porcel, ganadera, emprendedora y fundadora de Ganaderas en Red, que expresó su experiencia sobre emprendimiento, sostenibilidad y liderazgo femenino en el medio rural

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Vera acoge la final de &#039;Emprende y Despega Almería 2026&#039; con 17 emprendedores y jóvenes promesas

M. T.

Almería

Acción contra el Hambre ha celebrado este jueves en Casa Orozco, en Vera, la final del concurso 'Emprende y Despega Almería 2026'. Una iniciativa para ... impulsar el emprendimiento y favorecer la creación de negocios como vía de acceso al empleo entre la población joven. La jornada ha reunido a 17 proyectos finalistas, liderados por 12 mujeres y 5 hombres, que han presentado sus ideas ante un jurado externo especializado para optar a cinco premios de 1.300 euros cada uno.

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Vera acoge la final de 'Emprende y Despega Almería 2026' con 17 emprendedores y jóvenes promesas

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