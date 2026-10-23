Vera acoge la final de 'Emprende y Despega Almería 2026' con 17 emprendedores y jóvenes promesas

Acción contra el Hambre ha celebrado este jueves en Casa Orozco, en Vera, la final del concurso 'Emprende y Despega Almería 2026'. Una iniciativa para ... impulsar el emprendimiento y favorecer la creación de negocios como vía de acceso al empleo entre la población joven. La jornada ha reunido a 17 proyectos finalistas, liderados por 12 mujeres y 5 hombres, que han presentado sus ideas ante un jurado externo especializado para optar a cinco premios de 1.300 euros cada uno.

Las propuestas proceden de Huércal de Almería, Alhama de Almería, Vélez-Blanco, Caniles, Huéscar, Berja, Terque, Vera, Benamaurel, Galera, Uleila del Campo y Orce. Todas ellas reflejan la diversidad del talento emprendedor del territorio, con iniciativas que abarcan desde la aplicación de inteligencia artificial a la hostelería y los servicios digitales, hasta el turismo sostenible, la producción agroalimentaria, la artesanía y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

«Los proyectos que hemos conocido hoy demuestran que el talento, la innovación y las ganas de emprender están presentes en todo el territorio. Desde Acción contra el Hambre trabajamos para que las personas jóvenes puedan transformar una idea en una oportunidad real de empleo y desarrollo, acompañándolas con formación, asesoramiento y conexión con el ecosistema emprendedor. Muchas de estas iniciativas no solo generan actividad económica, sino que también aportan soluciones a retos sociales, contribuyen a dinamizar los municipios y mejoran la calidad de vida de las comunidades donde nacen» ha indicado Ana Rey Asensio, gestora en Andalucía Oriental de Acción contra el Hambre.

Esther Álvarez, Diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento de la Diputación de Almería ha declarado que «muchas de las iniciativas presentadas hoy nacen en pequeños municipios y responden a necesidades reales de su entorno. Estamos orgullosos de formar parte de un programa que nace del tercer sector y que se consolida en el calendario de nuestra provincia».

La jornada ha incluido también una charla inspiradora de Santiaga Sánchez Porcel, emprendedora y ganadera, impulsora de Las Rutas de Santiaga, fundadora de Ganaderas en Red y miembro de la asociación AlVelAl. Su intervención, organizada en torno a la reciente celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha puesto el foco en el papel del emprendimiento femenino, la sostenibilidad y la innovación social para generar oportunidades en los territorios rurales.

Los proyectos premiados

El jurado, integrado por representantes de la Diputación de Almería, Andalucía Emprende, Fundación Inserta, AJE Almería, la Universidad de Almería, Guadalinfo y Acción contra el Hambre, ha valorado las propuestas atendiendo a su talento, viabilidad, innovación e impacto social.

Los 17 proyectos finalistas han optado a cinco premios, valorados en 1.300€ cada uno en servicios de asesoramiento especializado, para acompañar el desarrollo de las iniciativas empresariales y responder a sus necesidades específicas. Los premios se han distribuido en las categorías de Premio Iniciativa Emprendedora, a HoreKit, desarrollado por Antonio Miguel Rodríguez Ferrón y Juan Vargas Segura, es una plataforma tecnológica diseñada para digitalizar integralmente la gestión de negocios de hostelería. La herramienta permite centralizar reservas, cartas digitales, comandas, inventarios y procesos operativos, mejorando la competitividad y eficiencia del sector HORECA.

El Premio Talento Joven Femenino, dirigido a proyectos liderados por mujeres o equipos integrados exclusivamente por mujeres, ha ido para El Entrecejo de Frida, creado por Beatriz Salazar Gálvez y Graciela Cervantes Toapanta en Almería, es un espacio híbrido que combina hostelería, arte, talleres y actividades culturales. La iniciativa nace para combatir la soledad no deseada y fomentar el bienestar, ofreciendo un lugar de encuentro donde generar conexiones personales y fortalecer la comunidad.

El Premio Mujer Rural Emprendedora, a iniciativas lideradas por mujeres en el entorno rural, para Country Club, impulsado por Lorena Pérez Rumpler en la Sierra de Baza, plantea la recuperación de un espacio comunitario rural que combine alimentación básica, productos de proximidad, actividades culturales, talleres y servicios para la población local. Su objetivo es generar un punto de encuentro que contribuya a fortalecer la vida social, económica y cultural del territorio.

Del otro lado, el Premio Emprendimiento con Impacto, para proyectos que destacan por su contribución social o medioambiental, ha ido destinado a Selenit Art, impulsado por Loli Olivares Teruel, transforma la selenita procedente de canteras y terrenos agrícolas en joyas, piezas artísticas y experiencias participativas. La iniciativa apuesta por la economía circular, la artesanía local y el turismo experiencial, generando nuevas oportunidades de empleo femenino en el medio rural.

Finalmente, el Premio Innova Territorio, que reconoce iniciativas por su innovación, creatividad o aplicación de tecnología, a Quesería Almojábana de Los Prados, impulsada por Carlos Velasco Anguita en Vélez-Blanco, apuesta por la transformación de leche de cabra local en productos artesanales de alta calidad dentro de una finca regenerativa. El proyecto combina producción agroalimentaria, turismo experiencial y educación ambiental para generar valor añadido en el medio rural.