El Ayuntamiento de Vera ha aprobado hoy el Presupuesto General para 2027, que asciende a 34.646.282,70 euros, un 22,47% más que ... el presupuesto inicial de 2026 y se convierte en el mayor presupuesto de la historia del municipio. Las nuevas cuentas marcan la hoja de ruta para seguir acompañando el crecimiento de una ciudad que ya supera los 20.000 habitantes, con el objetivo de que su desarrollo vaya de la mano de mejores servicios públicos, nuevas infraestructuras y mayores oportunidades para sus vecinos.

Uno de los principales ejes será el refuerzo de la atención social, con un presupuesto de 5,24 millones de euros, más del 15% de las cuentas municipales, lo que convierte a 2027 en el ejercicio con mayor dotación para Servicios Sociales de la historia reciente de Vera.

Este incremento permitirá afrontar una de las principales novedades del próximo año: la gestión directa de los Servicios Sociales Comunitarios por parte del Ayuntamiento. A partir del 1 de enero, Vera asumirá esta competencia con un equipo propio de nueve profesionales, reforzando la atención a las familias, las personas mayores y quienes atraviesan situaciones de especial dificultad.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha destacado que «Vera es una ciudad que sigue creciendo y tenemos la responsabilidad de que ese crecimiento se traduzca en una mejora real de la calidad de vida de nuestros vecinos. No se trata solo de tener más habitantes o un presupuesto mayor, sino de contar con los servicios, las infraestructuras y los espacios que necesita una ciudad que avanza. Detrás de estos 34,6 millones de euros hay personas, familias y proyectos que queremos seguir haciendo realidad».

Las cuentas contemplan también una importante mejora de los servicios municipales, especialmente en materia de limpieza viaria y de playas, cuyo nuevo contrato contará con 3,82 millones de euros, un millón más que en 2026, para reforzar el cuidado y mantenimiento de las calles, los espacios públicos y el litoral veratense.

El presupuesto permitirá asimismo continuar mejorando las instalaciones deportivas y desarrollar nuevos espacios para el ocio, el deporte y la convivencia, con actuaciones en distintos puntos del municipio. Entre ellas destacan las mejoras previstas en equipamientos

deportivos y los nuevos espacios públicos de La Milagrosa y Puerta de Hierro, buscando que el crecimiento de Vera vaya acompañado de lugares en los que disfrutar, encontrarse y compartir.

La cultura, el patrimonio y las tradiciones seguirán teniendo un papel destacado en las cuentas municipales, con más de 1,5 millones de euros destinados a cultura y otros 1,2 millones a fiestas populares. Una inversión que permitirá continuar impulsando y poniendo en valor celebraciones tan arraigadas como la Semana Santa, las fiestas de Moros y Cristianos, las festividades en honor a la Virgen de las Angustias o la Feria de San Cleofás, junto a una amplia programación cultural, musical y de acontecimientos durante todo el año. Con ello, el Ayuntamiento busca seguir consolidando Vera como uno de los principales puntos de encuentro de la actividad cultural del Levante almeriense, generando propuestas para los vecinos, atrayendo visitantes y contribuyendo a dinamizar el comercio, la hostelería y el turismo fuera de la temporada estival.

En esta línea, las cuentas contemplan actuaciones para seguir recuperando y poniendo en valor el patrimonio histórico, entre ellas la segunda fase del Centro de Recepción del Cerro del Espíritu Santo y la musealización del Centro de Recepción de Visitantes de Bayra, acercando la historia de Vera a las nuevas generaciones y reforzando sus atractivos culturales y turísticos.

El presupuesto incluye también proyectos como el campo de fútbol de Las Salinas, mejoras en playas, caminos rurales y equipamientos municipales, así como el impulso a nuevos espacios públicos. Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento mantiene entre sus objetivos para 2027 avanzar en la redacción del proyecto para culminar el Paseo Marítimo, dando continuidad a la mejora del litoral.

García Ramos ha subrayado que «queremos que Vera siga creciendo, pero que lo haga de manera ordenada, cuidando lo que ya tenemos y preparando la ciudad para las necesidades que vendrán. Que nuestros mayores estén mejor atendidos, que las familias encuentren los servicios que necesitan, que nuestros jóvenes tengan espacios donde desarrollarse y que podamos seguir disfrutando de una ciudad cada vez más cuidada, activa y con oportunidades».

El Presupuesto Municipal de 2027 contempla además cerca de 3,8 millones de euros en inversiones, con un incremento del 29,20% en inversiones reales respecto al ejercicio anterior, y se presenta en equilibrio entre ingresos y gastos.

Con estas cuentas, el Ayuntamiento de Vera afronta una nueva etapa en la que el reto no es únicamente continuar creciendo, sino conseguir que ese crecimiento se refleje en el bienestar de sus vecinos, en la calidad de los servicios públicos y en la ciudad que se está construyendo para los próximos años.