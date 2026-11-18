El Ayuntamiento de Vera celebrará este domingo 22 de noviembre el Día Mundial de la Infancia con una mañana especialmente pensada para que los niños ... y niñas disfruten del centro de la ciudad junto a sus familias.

Entre las 11:00 y las 13:30 horas, la Plaza Mayor, la Plaza de la Verja y la Plaza del Alicantino se convertirán en grandes espacios de juego y convivencia con una programación gratuita que incluirá hinchables gigantes, taller de pintacaras, pasacalles, música y animación infantil.

La iniciativa, organizada con la participación de la Ludoteca Municipal de Vera, busca ofrecer a los más pequeños una jornada en la que puedan disfrutar, compartir y convertirse en los auténticos protagonistas de las calles y plazas del municipio.

La celebración se enmarca en torno al Día Mundial de la Infancia, que cada 20 de noviembre recuerda la importancia de proteger los derechos, el bienestar y la participación de niños, niñas y adolescentes.

En Vera, la conmemoración se trasladará al domingo para facilitar la participación de las familias y convertir la mañana en una gran jornada de ocio al aire libre, acercando las actividades a diferentes espacios del centro urbano y favoreciendo que los niños puedan recorrerlos y disfrutar de las distintas propuestas.

Hinchables de gran formato, personajes, música y actividades creativas formarán parte de una programación diseñada para distintas edades y con la que el Ayuntamiento pretende ofrecer una mañana diferente para compartir en familia, aprovechando además las temperaturas suaves y los espacios públicos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Vera invita a vecinos y visitantes a participar en esta jornada y a llenar las plazas de juego, diversión y convivencia, poniendo a la infancia en el centro de una celebración pensada especialmente para ellos.

La cita tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, de 11:00 a 13:30 horas, en la Plaza Mayor, Plaza de la Verja y Plaza del Alicantino, con acceso libre a las actividades.