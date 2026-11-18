Vera celebrará el Día Mundial de la Infancia con una mañana de juegos, música y actividades en sus plazas
La Plaza Mayor, la Plaza de la Verja y la Plaza del Alicantino se llenarán este domingo de hinchables gigantes, pintacaras, pasacalles y animación infantil
Marcos Tárraga
Almería
El Ayuntamiento de Vera celebrará este domingo 22 de noviembre el Día Mundial de la Infancia con una mañana especialmente pensada para que los niños ... y niñas disfruten del centro de la ciudad junto a sus familias.
Entre las 11:00 y las 13:30 horas, la Plaza Mayor, la Plaza de la Verja y la Plaza del Alicantino se convertirán en grandes espacios de juego y convivencia con una programación gratuita que incluirá hinchables gigantes, taller de pintacaras, pasacalles, música y animación infantil.
La iniciativa, organizada con la participación de la Ludoteca Municipal de Vera, busca ofrecer a los más pequeños una jornada en la que puedan disfrutar, compartir y convertirse en los auténticos protagonistas de las calles y plazas del municipio.
La celebración se enmarca en torno al Día Mundial de la Infancia, que cada 20 de noviembre recuerda la importancia de proteger los derechos, el bienestar y la participación de niños, niñas y adolescentes.
En Vera, la conmemoración se trasladará al domingo para facilitar la participación de las familias y convertir la mañana en una gran jornada de ocio al aire libre, acercando las actividades a diferentes espacios del centro urbano y favoreciendo que los niños puedan recorrerlos y disfrutar de las distintas propuestas.
Hinchables de gran formato, personajes, música y actividades creativas formarán parte de una programación diseñada para distintas edades y con la que el Ayuntamiento pretende ofrecer una mañana diferente para compartir en familia, aprovechando además las temperaturas suaves y los espacios públicos de la ciudad.
El Ayuntamiento de Vera invita a vecinos y visitantes a participar en esta jornada y a llenar las plazas de juego, diversión y convivencia, poniendo a la infancia en el centro de una celebración pensada especialmente para ellos.
La cita tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, de 11:00 a 13:30 horas, en la Plaza Mayor, Plaza de la Verja y Plaza del Alicantino, con acceso libre a las actividades.