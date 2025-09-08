Vera recupera el esplendor de su Casa Consistorial con el apoyo de la Diputación Provincial El presidente de la Institución y el alcalde inauguran esta rehabilitada edificación con el que se dota de mayor superficie y mejores instalaciones a estas dependencias municipales

Marcos Tárraga Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:18

La Casa Consistorial de Vera ha recuperado su esplendor gracias a la alianza entre el Ayuntamiento y la Diputación de Almería. Esta mañana, el presidente de la Institución Provincial, Javier Aureliano García, y el alcalde de Vera, Alfonso García, han inaugurado esta renovada edificación que, gracias a la actuación de rehabilitación, cuenta con más y mejores espacios.

Con este proyecto, que cuenta con una inversión de más de 500.000 euros, se han rehabilitado las dependencias municipales, respetando la tipología y elementos significativos del edificio construido en 1881 y que fue diseñado por el prestigioso arquitecto almeriense Enrique López Rull.

Estas nuevas dependencias municipales se encuentran ya habilitadas y están funcionando a pleno rendimiento. Durante el acto de inauguración, el presidente y el alcalde han estado acompañados por los diputados provinciales, Antonio J. Rodríguez y Ana Lourdes Ramírez, así como la Corporación Municipal y 60 trabajadores municipales, que han visto cómo se han mejorado las dependencias donde realizan su trabajo.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor esta actuación con la que Vera recupera una de sus señas de identidad con la nueva Casa Consistorial: «Hoy celebramos la inauguración del Ayuntamiento tras una profunda transformación. Se trata de mucho más que un Ayuntamiento, que se construyó en 1881 y ha sido centinela de la historia de Vera, custodiando, a través del Archivo Municipal, documentos que narran la historia del municipio desde 1496, tras la conquista de los Reyes Católicos, hasta nuestros días».

Además, Javier Aureliano García ha destacado que con esta rehabilitación también ha recuperado espacios singulares con mucho simbolismo, ya que, en la planta baja, lo que hoy es un lugar de atención al ciudadano y de servicio público, fueron antaño las dependencias de la Policía Local y los antiguos calabozos y donde ahora se ubican el Servicio de Atención al Ciudadano y el área de Urbanismo, se encontraba una antigua casa solariega que se incorporó al edificio a principios del siglo XX. «Cada rincón de esta Casa Consistorial cuenta una historia, y hoy lo devolvemos a su gente con orgullo renovado», ha resaltado.

Por último, el presidente ha reafirmado que esta actuación es gracias a la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y Diputación porque ambas instituciones trabajan por un mismo propósito: mejorar la vida de todos los vecinos. «Esta obra es un punto de partida. Porque la colaboración entre Diputación y Ayuntamiento seguirá dando frutos en nuevas iniciativas que transformarán la vida de los veratenses como es la futura construcción de un Bulevar desde las Buganvillas hasta el límite de la carretera de Vera Playa, una infraestructura muy necesaria y con una gran inversión», ha detallado, a la vez que ha destacado otras actuaciones que cuentan con inversiones de Diputación como las obras de urbanización para el próximo complejo deportivo de Vera o la que ya es toda una realidad como la nueva Biblioteca Municipal Ezequiel Navarrete Garres.

El alcalde de Vera, Alfonso García, ha destacado la importancia de las obras de rehabilitación y mejora llevadas a cabo en la Casa Consistorial, unas actuaciones que, según ha explicado, «responden a la necesidad de proporcionar mejores servicios a los ciudadanos, en un municipio en constante crecimiento y con un aumento progresivo de personal público». El regidor veratense ha subrayado que este reacondicionamiento ha permitido incorporar en el propio Ayuntamiento las áreas de Intervención, Recaudación y Gestión Catastral, que anteriormente se encontraban en un edificio anexo, logrando así aglutinar en un mismo espacio todos los servicios administrativos. Asimismo, se han incorporado nuevos departamentos, como el área de Prensa, Comunicación y Protocolo, que ya cuentan con sede en el edificio consistorial.

«Estas mejoras en las dependencias municipales se han llevado a cabo pensando en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y en la calidad del servicio que ofrecemos a los ciudadanos», ha señalado el alcalde. García ha puesto en valor que estas actuaciones han permitido modernizar las instalaciones, embellecer el Ayuntamiento y mejorar el entorno laboral de los trabajadores municipales, lo que, en sus palabras, «nos permite mirar al futuro con ilusión y con la seguridad de que nuestra Casa Consistorial está preparada para seguir acompañando al desarrollo de Vera».

El primer edil ha concluido mostrando su satisfacción con el resultado de las obras y ha querido agradecer expresamente el apoyo de la Diputación Provincial de Almería y de sus Planes Provinciales, que han hecho posible este proyecto y que, según ha destacado, «cuidan de toda la provincia y, en especial, de Vera, dentro de su firme compromiso con la mejora de las infraestructuras y servicios municipales».

Además, durante el acto se ha realizado un recorrido por estas dependencias municipales para comprobar todos los detalles de esta mejora con la que este emblemático edificio recupera su esplendor histórico y se adapta a las exigencias del siglo XXI.

La actuación

Con este proyecto se ha conseguido respetar la tipología de este edificio de 1881 y, además, se ha actuado en las dos plantas y en el patio interior para corregir humedades, con trabajos de saneamiento y se han realizado trabajos para dotar de más espacio, a la vez que se renuevan instalaciones y espacios. Las nuevas áreas que se han incorporado y que antes estaban en otros edificios son gestión tributaria y catastral; recaudación; tesorería; y área de Prensa, Comunicación y Protocolo; además, tiene nuevos despachos, haciendo este espacio más funcional.