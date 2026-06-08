Vera vuelve a revivir su historia con el multitudinario Gran Desfile de Moros y Cristianos

Las calles de Vera volvieron a llenarse este sábado de historia, música, colorido y tradición con la celebración del XIII Gran Desfile de Moros y ... Cristianos, uno de los actos más esperados de las Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de las Angustias.

Miles de vecinos y visitantes disfrutaron de una cita que, año tras año, continúa consolidándose como uno de los acontecimientos culturales y festivos más destacados del municipio y de toda la comarca, reuniendo a cientos de participantes pertenecientes a las distintas agrupaciones moras y cristianas.

Durante más de tres horas, los bandos moro y cristiano protagonizaron un espectacular desfile cargado de música, vestuario, escenografía y ambiente festivo, transportando al público a uno de los episodios más representativos de la historia veratense.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la Entrada Triunfal de los bandos moro y cristiano, acompañada por la interpretación conjunta del pasodoble «XABIA» por parte de todas las bandas participantes. A continuación tuvo lugar la recreación de Las Capitulaciones de Vera y la entrega de las llaves de la ciudad al Rey Fernando el Católico, una representación que rememora uno de los episodios más significativos de la historia local y que cada año constituye el acto central de esta celebración.

La jornada concluyó con un gran castillo de fuegos artificiales que puso el broche final a una noche marcada por la participación, la convivencia y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Vera.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, destacó que «Moros y Cristianos es una fiesta que se vive con enorme intensidad en Vera, donde participan generaciones enteras de familias y donde tradición, convivencia e historia vuelven a llenar nuestras calles cada año». Asimismo, agradeció el trabajo realizado por la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, las agrupaciones participantes, voluntarios, cuerpos de seguridad y todas las personas que hacen posible una celebración que continúa creciendo edición tras edición.

La diputada provincial Esther Álvarez ha puesto en valor «la capacidad de Vera para conservar, engrandecer y proyectar una tradición que forma parte de la identidad cultural de la provincia de Almería». En este sentido, ha destacado que «los Moros y Cristianos son mucho más que una celebración: son historia compartida, convivencia, participación vecinal y una oportunidad para que vecinos y visitantes descubran el patrimonio, el talento y el orgullo de un municipio que sabe mirar al futuro sin renunciar a sus raíces». Además, Álvarez ha felicitado al Ayuntamiento de Vera, a la Asociación Cultural Moros y Cristianos y a todas las personas que hacen posible «una fiesta que sigue creciendo cada año y que contribuye a dinamizar la vida cultural, social y turística del Levante almeriense».

La celebración del Gran Desfile forma parte de la programación de las Fiestas Patronales de Vera, que continúan durante estos días con diferentes actividades religiosas, culturales y festivas. Tras la celebración del Corpus Christi, los actos culminarán el próximo 10 de junio, festividad de la Santísima Virgen de las Angustias, con la tradicional procesión de alabanzas en honor a la Patrona de Vera, uno de los momentos más emotivos y multitudinarios del año para los veratenses.