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Vera vuelve a revivir su historia con el multitudinario Gran Desfile de Moros y Cristianos

La XIII edición congrega a cientos de participantes y miles de espectadores en uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Angustias

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Vera vuelve a revivir su historia con el multitudinario Gran Desfile de Moros y Cristianos

Marcos Tárraga

Almería

Las calles de Vera volvieron a llenarse este sábado de historia, música, colorido y tradición con la celebración del XIII Gran Desfile de Moros y ... Cristianos, uno de los actos más esperados de las Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de las Angustias.

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