Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Villaricos mejora el acceso de su yacimiento arqueológico

Con una inversión de 26.800 euros, la Junta de Andalucía ha creado un nuevo sendero circular que facilita la entrada con más seguridad a la zona de la Acrópolis

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 16 de enero 2026, 14:32

Comenta

El delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha visitado las obras de mejora ejecutadas por la Junta de Andalucía en el yacimiento ... arqueológico de Villaricos, una intervención destinada a mejorar la accesibilidad y las condiciones de seguridad para el recorrido de este enclave arqueológico almeriense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dan de alta a cuatro guardias civiles que inhalaron humo en el incendio de Alhendín
  2. 2

    Un «grupo criminal» de policías que perfeccionó sus métodos durante dos décadas
  3. 3 La ayuda extra de 525 euros a la que pueden acceder miles de pensionistas
  4. 4 La Aemet aclara cuándo regresan las lluvias a Granada
  5. 5

    La secretaria que se enfrentó a cuatro policías para señalar un posible fraude
  6. 6

    Oficial: el Granada CF inscribe a Álvaro Lemos
  7. 7

    Hallan el cadáver de un vecino de La Peza en una playa de Mallorca
  8. 8

    Las fuertes lluvias inundan de nuevo el comedor del Colegio Al-Zawiya de La Zubia
  9. 9 Desmantelado un clan que realizaba estafas online, que actuó en Granada y que secuestró a un octogenario
  10. 10

    Una clase pionera de Granada encuentra meteoritos en el patio del instituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Villaricos mejora el acceso de su yacimiento arqueológico

Villaricos mejora el acceso de su yacimiento arqueológico