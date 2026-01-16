Villaricos mejora el acceso de su yacimiento arqueológico

El delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha visitado las obras de mejora ejecutadas por la Junta de Andalucía en el yacimiento ... arqueológico de Villaricos, una intervención destinada a mejorar la accesibilidad y las condiciones de seguridad para el recorrido de este enclave arqueológico almeriense.

Durante la visita, Alonso ha señalado que «esta actuación permite facilitar el acceso al yacimiento en condiciones adecuadas de seguridad y al mismo tiempo pone en valor un enclave arqueológico de gran relevancia histórica para la provincia». En este sentido, ha insistido en el compromiso del Gobierno andaluz con el patrimonio histórico andaluz y con enclaves como el de Villaricos.

Las obras realizadas, tal y como ha explicado el delegado territorial, han permitido la creación de un sendero circular que da acceso a la colina conocida como la 'Acrópolis', arrancando desde una de las zonas más emblemáticas del yacimiento que son los Hipogeos.

Así, el nuevo itinerario facilita el tránsito por el enclave de forma más accesible y segura, mejorando la experiencia de la visita y preservando al mismo tiempo los valores patrimoniales del entorno.

El yacimiento arqueológico de Villaricos fue declarado Monumento Nacional en 1983 y cuenta con la consideración de Zona Arqueológica, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que refuerza su protección y el interés histórico y cultural que representa dentro del patrimonio andaluz.

La actuación ha contado con una inversión total de 26.836,91 euros (IVA incluido), financiados íntegramente con fondos propios de la Junta de Andalucía, y se ha ejecutado en un plazo inferior a un mes.