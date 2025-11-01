Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos

Las fiestas se extenderán del 12 al 16 de noviembre, y comenzarán con el tradicional pregón que este año correrá a cargo de Juan Antonio Rodríguez

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:45

Comenta

Cuevas del Almanzora ha presentado su tradicional Feria y Fiestas de San Diego de Alcalá 2025, que se celebrará del 12 al 16 de noviembre. ... En la presentación oficial, el alcalde, Antonio Fernández, destacó que esta feria es mucho más que unos días de ocio, considerándola un evento fundamental dentro de la cultura y el patrimonio local. Además, agradeció la labor de la Comisión de Festejos, de los trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y emergencias, voluntarios y de todas las personas implicadas en la organización, incluyendo a las Hermandades que, como cada año, ofrecerán la gastronomía típica en las casetas de la feria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  9. 9 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos

Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos