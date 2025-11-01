Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos

Cuevas del Almanzora ha presentado su tradicional Feria y Fiestas de San Diego de Alcalá 2025, que se celebrará del 12 al 16 de noviembre. ... En la presentación oficial, el alcalde, Antonio Fernández, destacó que esta feria es mucho más que unos días de ocio, considerándola un evento fundamental dentro de la cultura y el patrimonio local. Además, agradeció la labor de la Comisión de Festejos, de los trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y emergencias, voluntarios y de todas las personas implicadas en la organización, incluyendo a las Hermandades que, como cada año, ofrecerán la gastronomía típica en las casetas de la feria.

El programa de este año ha sido diseñado con el objetivo de ser una feria inclusiva y con actividades para todos los públicos, manteniendo la esencia entrañable y familiar que caracteriza a la última gran feria de la provincia. El Ayuntamiento ha puesto un énfasis especial en hacer de esta una celebración abierta a todos, con un marcado carácter social y familiar. Entre las novedades de esta edición se encuentran la ampliación de las horas sin ruido, buscando consolidar una feria más inclusiva que tenga en cuenta a las personas con hipersensibilidad sensorial. Durante esos momentos, las atracciones funcionarán sin música y con luz fija, creando un ambiente más amable y accesible. Estas horas serán el jueves 13 de noviembre de 18:00 a 20:00, y el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 19:00 a 20:00 horas.

Otra de las novedades destacadas, presentada por la concejala de Festejos, Isabel Haro, es la iniciativa 'Ponte Flamenc@ en San Diego'. Con el fin de fomentar el ambiente flamenco y festivo, se invita a vecinos y visitantes a vestirse con traje de flamenca o de corto durante la feria, hacerse una fotografía y subirla a redes sociales o enviarla al correo festejos@cuevasdelalmanzora.es para participar en el sorteo de un traje de flamenca.

El domingo 16 de noviembre también se celebrará una actividad muy esperada: la Exhibición de 4x4, que tendrá lugar a las 11:00 horas en el circuito de SuperCross del Circuito de la Bonil.

La programación de la feria se desarrollará del miércoles 12 al domingo 16 de noviembre, combinando tradición y ocio. El miércoles 12 se celebrará el Día del Mayor, con desayuno y merienda en el Centro de Día, seguido por el pregón de fiestas y el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, el encendido del alumbrado y la Gala de Mister y Misses San Diego 2025. El jueves 13, Día de San Diego, tendrá lugar la Santa Misa en honor al patrón y la solemne procesión.

Entre las actividades más esperadas, se repetirá la Corrida de Cintas a caballo, una propuesta muy bien recibida el año pasado, que se celebrará el domingo 16 a las 17:00 horas en el Recinto Ferial Parque Luis Siret. Además, la feria contará con actuaciones musicales en la Nave Polivalente y en el Recinto Ferial, donde actuarán artistas como Paco Candela y Los Porretas, además de grupos y DJ's en las casetas durante todos los días. La Feria del Mediodía se mantendrá con su habitual ambiente festivo, acompañada de la mejor gastronomía ofrecida por las Hermandades y Cofradías.

El alcalde Antonio Fernández y la concejala Isa Haro animaron a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas preparadas con todo el cariño, deseando que sean unos días inolvidables, vividos con civismo y responsabilidad, para que queden como grandes recuerdos para todos. Finalmente, se hizo entrega del premio al ganador del Concurso del Cartel de la Feria de San Diego 2025, que recayó en Alejandro Navarro Collado por su obra titulada 'Que me quiten lo bailao'.