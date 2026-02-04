La XIV Ruta MTB Bomberos del Levante pone en valor el entorno natural de Turre y Sierra Cabrera

La Ruta MTB de la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos del Levante Almeriense vuelve este domingo 8 de febrero con su edición número XIV. Esta ... actividad deportiva cuenta con la colaboración y el apoyo de la Diputación Provincial de Almería.

Esta edición volverá a recorrer los caminos del municipio de Turre desde las 9:30 horas que es la primera de las salidas. El cierre de control será a las 14 horas.

Esta prueba tiene una distancia total de 40 kilómetros, que discurre por caminos del municipio de Turre, permitiendo así conocer los encantos naturales y el entorno natural de este enclave en Sierra Cabrera. Además, tiene un desnivel acumulado de algo más de 1.000 metros.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, puso en valor esta prueba y destacó que «desde la Diputación de Almería seguimos apoyando iniciativas como esta Ruta MTB de los Bomberos del Levante Almeriense, que combinan deporte, convivencia y la promoción turística y deportiva de nuestra provincia. Hablamos de una prueba ya consolidada, que cumple catorce ediciones, y que refleja el compromiso de esta asociación con el deporte, con los valores de superación y con el fomento de hábitos de vida saludables en toda la provincia».

«La ruta es, además, una magnífica oportunidad para poner en valor el entorno natural de Turre y de Sierra Cabrera, mostrando al exterior la riqueza paisajística de nuestro interior y su enorme potencial para el turismo activo y deportivo. Desde la institución provincial vamos a seguir apoyando este tipo de eventos que dinamizan nuestros municipios, generan actividad económica y refuerzan el sentimiento de orgullo por una provincia que el mejor escenario al aire libre para la práctica deportiva los 365 día del año», finalizó la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud.

La prueba ciclista partirá desde el Parque de Bomberos del Levante Almeriense y finalizará en el mismo punto. Además, habrá dos salidas: una será a las 10 horas, mientras que la salida para e-bikes será a las 9:30 horas del domingo 8 de febrero. Una vez finalice la prueba se entregarán los premios y habrá una paella para todos los participantes.

Por último, las inscripciones para esta XIV edición de la Ruta MTB de la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos del Levante se pueden realizar en la página web www.cruzandolameta.es