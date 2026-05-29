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Carboneras

El Consultivo da 'luz verde' a Carboneras para declarar la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico

Es el último paso para acabar con el permiso municipal concedido en 2003, ya que confirma que «fue ilegal desde el primer minuto por contravenir los planes ambientales del Parque Natural», tal y como denunció Greenpeace

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Una familia se baña en la playa de El Albarrobico, ante el macrohotel de Azata del Sol con una pintada de 'ilegal'.
Una familia se baña en la playa de El Albarrobico, ante el macrohotel de Azata del Sol con una pintada de 'ilegal'. (EFE / Carlos Barba)

Europa Press

Almería

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución del procedimiento que el Ayuntamiento de Carboneras tramita para revisar de oficio ... la licencia de obras concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel de El Algarrobico de cara a anular el acuerdo por el que se concedió dicho permiso municipal, que declara «nulo».

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El Consultivo da 'luz verde' a Carboneras para declarar la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico

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