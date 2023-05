«En estas municipales el voto está a 250 euros»

Juan Sánchez Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Amanece Mojácar con agentes de la UCO practicando detenciones por la compra de votos por correo y ni los propios mojaqueros se alteran. Y es que, era algo que se veía venir, pero además esto es ajeno a los turistas y extranjeros que al mediodía frecuentan las terrazas de los diferentes establecimientos hosteleros.

En ellos reina el mismo mutismo que en el Ayuntamiento, donde Rosa María Cano ha dado orden de no atender a la prensa. Un silencio que con el paso de las horas contrasta con las ganas de hablar de los comerciantes. Porque esto no es algo nuevo, se viene produciendo desde hace un cuarto de siglo cada vez que hay que elegir nuevo alcalde.

Paco, el vendedor de la ONCE que lleva toda su vida trabajando en el pueblo, se muestra de lo más elocuente. «He salido de mi casa con lo de Melilla. Cuando he empezado a vender en la zona de la playa me he enterado de que habían detenido a cuatro vecinos de Mojácar y cuando he llegado al pueblo ya eran siete» los arrestados.

Ampliar La sede del PSOE de Mojácar, cerrada este miércoles. Juan Sánchez

Esto se veía venir y tanto va el cántaro a la fuente que al final… «Esto no es nuevo. Y va al mejor postor. En estas municipales a 250 euros el voto o favores laborales con contratos municipales». Quien lo dice, un empresario de una tienda de souvenirs, no se identifica por tenis a represalias, pero sabe de lo que habla porque hace dos legislaturas fue presidente de una mesa electoral y «lo del voto por correo era desproporcionado».

Y es que si se consiguen poco más de 500 votos te garantizas dos concejales y eso, en un Ayuntamiento como el de Mojácar donde en los últimos años se lo rifan entre PP y PSOE puede suponer alcanzar la ansiada Alcaldía.