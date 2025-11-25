Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una calle del barrio de Jucainí, en Cuevas. G. M.

Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora

Por el momento, no se ha determinado la causa del fallecimiento debido a que la investigación permanece abierta a la espera de la conclusión de las diligencias judiciales

David Roth

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

Un niño de 11 años ha fallecido en la tarde de este martes en la barriada de Jucainí, en Cuevas de la Almanzora, después de ... que los servicios de emergencia recibieran un aviso por un menor inconsciente que podría encontrarse en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

