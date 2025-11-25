Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora

Un niño de 11 años ha fallecido en la tarde de este martes en la barriada de Jucainí, en Cuevas de la Almanzora, después de ... que los servicios de emergencia recibieran un aviso por un menor inconsciente que podría encontrarse en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se registró alrededor de las 19:30 horas, cuando familiares alertaron de que el menor se encontraba sin conocimiento en el interior de una vivienda. De inmediato, el 112 movilizó a los servicios sanitarios del 061, así como a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil del municipio.

A su llegada, los equipos sanitarios intentaron reanimar al niño, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento. La Policía Local informó al 112 de la muerte del menor, mientras que la Guardia Civil activó el protocolo judicial, tal como es preceptivo en estos casos.

Por el momento, no se ha determinado la causa del fallecimiento. Fuentes del 061 trasladaron al 112 que no disponen de un informe definitivo, ya que se encuentra abierto el procedimiento judicial. Entre las posibles causas iniciales que se barajan se encuentran un atragantamiento, una afección previa o un golpe, aunque ninguna ha sido confirmada.

La investigación permanece abierta a la espera de la conclusión de las diligencias judiciales.

Minuto de silencio

Ante este triste suceso el consistorio convocó un minuto de silencio para honrar la memoria del niño. «Ante el irreparable e incompresible dolor por la pérdida de nuestro pequeño vecino, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora convoca a la ciudadanía a un minuto de silencio en señal de profunda tristeza y luto por el trágico acontecimiento en la puerta del Ayuntamiento. Nuestro más sincero pésame y condolencias a sus familiares», han publicado en sus redes sociales.